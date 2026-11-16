Berlin (dpa/bb) – Nach dem tödlichen Unfall einer achtjährigen Radfahrerin auf der Potsdamer Straße in Berlin-Tiergarten wird über die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr diskutiert. Wie gefährlich sind Berlins Straßen für junge Radfahrer, wo passieren die meisten Unfälle und welche Maßnahmen fordern Experten?

Wie reagiert die Politik?

Der zuständige Bezirksstadtrat für Straßen in Mitte, Christopher Schriner (Grüne), sieht strukturelle Probleme: «Die derzeitige Gestaltung der Stadt verzeiht im Verkehr wenig Fehler – schwache Verkehrsteilnehmer müssen die Folgen tragen, im schlimmsten Fall mit dem Tod», erklärte er. Schriner kritisierte zudem die «hohe Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs». Sie habe einen höheren Rang als die Sicherheit der Menschen, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Neben baulichen Veränderungen brauche es daher eine Debatte darüber, «was uns ‚Freiheit‘ wert ist». Die Senatsverwaltung für Verkehr will sich derzeit nicht äußern: «Zunächst gilt es, die Untersuchungen der Polizei abzuwarten. Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung zu dem tragischen Unfall nehmen», erklärte Sprecher Michael Herden.





Wie sicher ist die Infrastruktur für Kinder in Berlin?

Aus Sicht der Organisation «Changing Cities» ist die Infrastruktur nicht sicher genug: «Die Zahl der Elterntaxis nimmt zu. Allein das ist ein Zeichen dafür, dass die Eltern ihre Kinder nicht mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen lassen», erklärt Sprecherin Ragnhild Sørensen. «Es gibt an den allermeisten Straßen keine sichere Infrastruktur – weder für Kinder noch für Erwachsene». Der Verein beobachtet den Ausbau des Berliner Radnetzes seit 2018. Die Zuwächse stagnieren demnach auf niedrigem Niveau, obwohl sie laut Radverkehrsplan jährlich stark steigen müssten. «Es gibt homöopathische Fortschritte, aber auch 200 Meter sicherer Radweg bringen wenig, wenn dieser plötzlich aufhört», sagt Sørensen.

Wie hat sich die Zahl verunglückter Kinder in den vergangenen Jahren entwickelt?

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern bis 14 Jahren ist 2025 auf 864 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Zuwachs von elf Prozent, wie aus dem Bericht «Verkehrssicherheitslage 2025 in Berlin» der Polizei hervorgeht. Die Unfallzahl war die höchste der vergangenen fünf Jahre. Der Bericht umfasst alle Unfälle, an denen ein Kind aktiv als Verkehrsteilnehmer beteiligt war. Fahrradunfälle von Kindern werden dort nicht gesondert aufgeführt.

Wo passieren die meisten Unfälle mit Kindern?

Die Unfallorte mit den meisten Kinderunfällen waren die Marzahner Promenade (vier Unfälle) sowie die Kreuzungen Greifswalder Straße/Hufelandstraße, Fennstraße/Müllerstraße, Am Wasserwerk/Landsberger Allee und Detmolder Straße/Mecklenburgische Straße mit jeweils drei Unfällen. Bei fast zwei Dritteln aller Unfälle (rund 63 Prozent) waren Kinder Haupt- oder Mitverursacher.

Wo passieren die meisten schweren Fahrradunfälle?

In Berlin hat die Polizei im vergangenen Jahr 7.184 Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern registriert – 250 mehr als im Jahr zuvor. 4.385 Radfahrer wurden leicht verletzt, 563 schwer verletzt und fünf starben. Ein Radfahrender starb laut Polizeistatistik aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Zwei Radfahrer starben bei einem Abbiegeunfall und in zwei Fällen war Missachtung der Vorfahrt die Ursache.

Wie können Kreuzungen sicherer gestaltet werden?

Es brauche eine Infrastruktur, die schütze und sichere. «Dazu zählen entschärfte Knotenpunkte, entschleunigter Kfz-Verkehr und baulich getrennte Wege», erklärt Lisa Feitsch, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Landesverband Berlin. Kreuzungen müssten so umgebaut werden, dass der Radverkehr klar geführt wird und Sichtbeziehungen verbessert werden. Obwohl die häufigsten und schwersten Unfälle an Kreuzungen passieren, habe die aktuelle Regierung die Verpflichtung zum Umbau von 30 Kreuzungen pro Jahr aus dem Mobilitätsgesetz gestrichen, kritisiert Feitsch.

Welche Maßnahmen sollten Politik und Verwaltung prioritär umsetzen, um schwere Unfälle mit Kindern zu verhindern?

Tempo 30 wäre aus Sicht von «Changing Cities» die erste Maßnahme. Noch weniger Geschwindigkeit verlangt der Verein an kritischen Orten, wo viele Kinder und Senioren unterwegs sind. «Das gibt allen mehr Zeit, sich gegenseitig wahrzunehmen», so Sprecherin Ragnhild Sørensen. Der Verein fordert – wie auch der ADFC -, eine sichere Radinfrastruktur einzurichten, wie es im Mobilitätsgesetz vorgesehen ist. «Bei allen Maßnahmen muss die Verkehrssicherheit im Vordergrund stehen; auch das ist im Mobilitätsgesetz vorgeschrieben, wird aber nicht konsequent gemacht», erklärt Sørensen.

Wie kam es zu dem Unfall in Tiergarten?

Die Polizei veröffentlichte am Sonntag Details zum genauen Unfallhergang. Demnach war das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter auf der Potsdamer Straße in Richtung Pohlstraße unterwegs. Beide fuhren auf ihrem eigenen Fahrrad auf dem Radweg. An der Kreuzung zur Lützowstraße hätten Mutter und Tochter auf Grün gewartet. Neben ihnen habe der Bus auf einem Sonderfahrstreifen für Busse gestanden. Als die Ampel auf Grün wechselte, sollen sowohl der Bus als auch das Mädchen und ihre Mutter losgefahren sein. Dabei kam es zu dem tödlichen Unfall.