Potsdam (dpa) – «Erzählt mir doch nich, dasset nich jeht!» Der Satz klingt wie ein Motto von Regine Hildebrandt. Die frühere Ministerin für Arbeit und Soziales in der DDR und später in Brandenburg war eine Macherin, sie galt als Politikerin mit Herz, aber auch mit «Schnauze». Am 26. April 2026 wäre sie 85 Jahre alt geworden, am Donnerstag (26. November) vor 25 Jahren starb sie nach langer Krebserkrankung. Die Frau, die auch «Mutter Courage des Ostens» genannt wurde, ist unvergessen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht Hildebrandt als Vorbild. «Von Regine Hildebrandt können wir lernen, was in politisch schwierigen Zeiten in der Ansprache der Menschen besonders wichtig ist: Klare Worte, ehrliche Aussagen und vor allem Emotion und Leidenschaft für das politische Handwerk», sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur. «Wir dürfen als Politikerinnen und Politiker nicht wie Buchhalter rüberkommen. Wir sind für die Menschen da und nicht die Menschen für uns.»





«Dit bring ich dir schon noch bei»

Die studierte Biologin engagierte sich in der friedlichen Revolution der DDR. Sie trat 1989 in die SPD ein, wurde 1990 Mitglied der DDR-Volkskammer und war in der Regierung von Lothar de Maizière bis zum Koalitionsaustritt der SPD im August 1990 Ministerin für Arbeit und Soziales.

In Brandenburg wurde sie im gleichen Jahr Landtagsabgeordnete und Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Als SPD-Ministerpräsident Manfred Stolpe 1999 eine Koalition mit der CDU einging, gab sie aus Protest ihr Abgeordnetenmandat zurück und trat als Ministerin ab.

Woidke lernte Hildebrandt 1994 im Landtagswahlkampf bei einer Veranstaltung im Kreiskulturhaus in Forst (Lausitz) kennen. Er stellte sich ihr nach eigenen Worten damals als Direktkandidat vor. «Nur von Soziales habe ich keine Ahnung und deswegen freue ich mich sehr, dass die Sozialministerin heute hier ist», sagte Woidke damals. Sie stand auf, guckte an ihm hoch und sagte: «Lass mal, Kleener, dit bring‘ ich dir schon noch bei.» Woidke lobt ihre «unglaubliche Energie», mit der sie versucht hat, Dinge zu verändern.

Woidke: «Ein bewundernswertes Vorbild»

«Es geht um Empathie und Emotion für den Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger und zugleich um die notwendige Kraft und Leidenschaft, diesen Lebensalltag durch harte politische Arbeit Stück für Stück besser machen zu können», sagt der Regierungschef. «Ihr 25. Todestag macht mir einmal mehr deutlich, wie sehr sie fehlt. Bei allem, was man von ihrer Art lernen kann, war sie vor allem als Mensch einzigartig und bleibt ein bewundernswertes Vorbild.»

Regine Hildebrandt hinterließ ihren Ehemann Jörg, die zwei Töchter Frauke und Elske sowie Sohn Jan. Ihre Tochter Elske Hildebrandt ist seit 2016 SPD-Mitglied und seit 2019 im Landtag. «Sie fehlt mir natürlich sehr», sagt sie. «Auch gerade deshalb, weil meine beiden Jungs, die 23 und 21 Jahre alt sind, ihre Oma gar nicht mehr erlebt haben.» Das Besondere an ihrer Mutter war aus ihrer Sicht «die Mischung aus dieser normalen Schnauze, aus dieser bodenständigen Art und dem wirklich doch sehr scharfen Geist und ihrem Glauben».

Tochter Elske: Es fehlt die Stimme für den Osten

«Ich denke oft an sie und politisch fehlt sie auch», sagt Elske Hildebrandt. «Es fehlt natürlich diese Stimme, die den Blick auf den Osten lenkt. Manuela Schwesig kann es in gewisser Weise als erfolgreiche, jetzt auch wieder Ministerpräsidentin, aber so jemand, der immer wieder Brücken baut, deutlich sagt, was los ist, wieso in unsicheren Zeiten auch die Alarmglocken früher schellen als in Westdeutschland, fehlt, wenn man jetzt auf die blauen Karten guckt im Osten.»

Elske Hildebrandt bezeichnet die Unterschiede zwischen Ost und West 36 Jahre nach der Deutschen Einheit als erschütternd. «Die Ostdeutschen haben sich viel, viel weniger Sicherheiten aufbauen können bei Erbe, Vermögen, Netzwerken. Und sie sind nicht entsprechend in Entscheidungspositionen repräsentiert», sagt sie. «Diese Unterschiede sind eklatant. Das hat Auswirkungen auf unsere Demokratie. Das muss doch ein gesamtdeutsches Anliegen sein, da etwas dagegen zu tun.»

Der Grund, weshalb sich Elske Hildebrandt politisch engagiert, hat auch mit ihrer Mutter zu tun. «Sie hat mich geprägt – und wir haben uns auch als Familie immer gesagt: Wir müssen uns engagieren, ihren Namen, ihr Wirken da noch in den Ring werfen», sagt die SPD-Politikerin.

SPD vergibt Hildebrandt-Preis

Die SPD erinnert jedes Jahr an sie, wenn der Regine-Hildebrandt-Preis der deutschen Sozialdemokratie verliehen wird. Der diesjährige Preis, der an ihrem 25. Todestag an die Preisträger geht, steht unter dem Motto «Der Sinn des Lebens liegt im Miteinander» – ein Zitat von Hildebrandt.

«Gerade in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Spannungen und eines schwindenden Vertrauens in die Demokratie und Solidarität ist es wichtiger denn je, Menschen zusammenzubringen und diejenigen sichtbar zu machen, die sich mit Engagement, Haltung und Tatkraft für Demokratie, Solidarität und ein respektvolles Miteinander sowie gegen Ausgrenzung, Gewalt und Rechtsextremismus einsetzen», heißt es in der Einladung zum Preis.

Der Name der Sozialpolitikerin lebt somit weiter, auch im Seniorenzentrum Regine Hildebrandt in Bernau bei Berlin, in Schulen oder im Regine-Hildebrandt-Park in Berlin-Hellersdorf. Eine Regine-Hildebrandt-Straße gibt es auch: Ein Teil der Heilig-Geist-Straße in Potsdam wurde auf Beschluss der Stadtverordneten in diesem Jahr umbenannt.