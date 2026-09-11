Baden-Baden (dpa) – Rockmusiker Farin Urlaub von den Ärzten hat es als Solokünstler zum zweiten Mal an die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts geschafft. Mit dem Werk «Ein Lächeln im Gesicht» erklomm er Platz eins, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Im Song «Happy 2bD» textet er zu Deutschland fröhlich «Bratwurst, Bockbier, Beckenbauer, Benz». Es geht aber letztlich um das Erstarken der AfD. Die anderen Stücke handeln von diversen Aspekten menschlichen Lebens, ganz unpolitisch. Im Jahr 2005 war der heute 62-jährige Berliner mit dem Album «Am Ende der Sonne» schon einmal ganz oben.





Auf den Plätzen zwei und drei landen in dieser Woche Airbourne («Airbourne») und Accept mit «Teutonic Titans 1976 – 2026».

Der WM-Song ist immer noch auf der 1

In den Single-Charts verteidigten Shakira und Burna Boy mit dem Sommerhit zur Fußball-WM «Dai Dai» den ersten Rang. Zum elften Mal steht er ganz oben. Helene Fischer liegt mit ihrem neuen Lied «An meiner Seite» dahinter – auf Platz zwei. Der Tech-House-Song «Movin‘ To The Sun» von Hugel, Imael Angel & Ultra Naté belegt Platz drei.

Inzwischen auf dem vierten Platz (Vorwoche: sechs) steht der 21 Jahre alte Song «Von hier an blind» von der Band Wir sind Helden. Das Lied erlebt dank Social-Media-Clips ein kaum zu glaubendes Revival. Seit einigen Wochen tauchen auf TikTok und Co. immer mehr Coverversionen, Tanzclips mit dem Lied auf – warum, weiß niemand so genau.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt.