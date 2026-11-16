Lubin (dpa) – In einem verwilderten Wäldchen am Dorfrand liegt das Massengrab. Als Archäologen die Gebeine freilegen, ist es lange still. Diesmal fällt ihnen die Arbeit in der ausgehobenen Grube besonders schwer – nicht nur, weil der Lehmboden an dem Tag hart wie Beton scheint. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ließ die Toten von Wildenhagen bergen und erinnert an ein tragisches Ereignis vor Ende des Zweiten Weltkriegs.

Als «Nacht von Wildenhagen» bekannt

Es ist die Nacht zum 1. Februar 1945. Mütter hatten im damals ostbrandenburgischen Dörfchen Wildenhagen – heute das polnische Lubin nicht weit von Frankfurt (Oder) entfernt – ihre Kinder getötet und sich das Leben genommen. Es ist ein Fall von zahlreichen Massensuiziden bei Zivilisten in den Monaten und Wochen vor dem Kriegsende – laut Historikern ausgelöst durch den ideologischen Einfluss der NS-Propaganda und aus Angst vor Rache der vorrückenden Sowjetsoldaten.





«Massenphänomen» in Endphase des Krieges

«Suizide wurden damals ein Massenphänomen in Deutschland», sagt der Historiker Heiner Bröckermann. Der Oberstleutnant ist Leiter des Projektbereichs Grundlagen der Abteilung Bildung am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

Die NS-Propaganda habe in der Endphase kleine Kinder und Frauen offenbar schon als Opfer propagandistisch abgeschrieben, sagt Bröckermann. «Es war doch geradezu perfide, wie das NS-Regime in der Endphase 1945 nur weiter Verbrechen und Massensterben organisierte und dabei in der Propaganda die toten Kinder und verzweifelten Frauen für die gnadenlose Fortsetzung des Krieges als Argument instrumentalisierte.»

Ein Nachfahre sucht Antworten

2005 beleuchtete ein Dokumentarfilm die lange verdrängte «Nacht von Wildenhagen». Auch in einer später erschienenen Reportage schilderte eine Überlebende die Panik bei den Dorfbewohnern und wie Frauen mit Schnüren auf einem Dachboden in den Tod gingen. Vor allem auch aus Demmin in Mecklenburg-Vorpommern ist dokumentiert, dass viele Familien im April 1945 Suizid begingen.

Wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitteilte, ist es dem Kölner Carsten Krikorka zu verdanken, dass rund 80 Jahre später in Lubin die Überreste von 42 Toten aus zwei Gruben geborgen werden können. Darunter sind laut Volksbund neben Frauen und älteren Männern auch acht Kinder.

«Bewegende» Aufarbeitung

«Es ist sehr bewegend zu sehen, dass jetzt nach fast drei Jahren der Vorbereitung, der ganzen Recherchen, auch dieses Schicksal aufgearbeitet wird», sagt der 40-Jährige, der im Oktober zur Exhumierung nach Lubin in der westpolnischen Woiwodschaft Lebus gekommen ist.

Krikorka hat in Archiven recherchiert und seine Informationen an den Volksbund weitergegeben. Er vermutet, dass auch sein Urgroßonkel in dem Massengrab auf einem früheren Friedhof liegt. Als Angehöriger sei ihm daran gelegen, das Schicksal der Vorfahren ein Stück weit aufzuklären, so Krikorka.

In der Reportage «Die Nacht von Wildenhagen» des polnischen Journalisten Wlodzimierz Nowak erzählt die inzwischen gestorbene Zeitzeugin Adelheid Nagel, wie sie als Kind den kollektiven Suizid in Wildenhagen überlebte. In dem inzwischen freigelegten Grab hat womöglich ihre Mutter gelegen.

Kirche mit Gedenktafel

Heute erinnert nur eine Inschrift an der Kirchenmauer an die Schreckensnacht: «Wir denken in Liebe und Trauer an all unsere Daheimgebliebenen, die in einen sinnlosen Tod gingen.» Krikorka, der seine Familiengeschichte aufarbeiten will, sagt, dass im engen Familienkreis lange niemand davon erzählt habe, was in diesem Dorf geschehen war.

Wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge berichtet, kam Anfang 1945 die Rote Armee rasch näher, und am 31. Januar hatten auch in Wildenhagen viele Familien alles zur Flucht gepackt. «Aber: Auf Befehl der Nationalsozialisten durfte niemand das Dorf verlassen, die NS-Führung machte die eigene Bevölkerung zum Bollwerk.»

Präzise Arbeit von Archäologen

Viele Stunden lang arbeiten die Archäologen in dem Grab am Dorfrand. Marcin Michalski und seine Kollegen setzen unter anderem Pinsel ein, um die Erde vorsichtig zu entfernen und die sterblichen Überreste nicht zu beschädigen.

«Durch den Einsatz solcher präzisen Methoden können wir diese Menschen identifizieren, ihre Verletzungen dokumentieren und Gegenstände finden, die sie bei sich getragen haben», sagt Michalski.

Die Arbeit sei erfüllend, aber auch nicht einfach. «Diese Arbeit erfordert emotionales Engagement. Es darf nicht so sein, dass jemand hierherkommt und diese sterblichen Überreste einfach wie Gegenstände behandelt.» Auch Umbettungsleiter Artur Berger vom Volksbund meint, es sei schon besonders herausfordernd, weil hier Kinder dabei seien.

Archäologe: Angehörige warten auf Antworten

An einem Ring ist nach 80 Jahren noch die Gravur von Initialen erkennbar. Das könnte die Frau des Schmieds gewesen sein, meint Carsten Krikorka, der eine Totenliste mit Namen zusammengestellt hat.

«Obwohl inzwischen 80 Jahre vergangen sind, sind es häufig Angehörige der zweiten oder dritten Generation, die auf Antworten warten», sagt der Archäologe Michalski. Ob eine zweifelsfreie Zuordnung der Gebeine möglich ist und die Toten ihre Namen zurückbekommen, blieb zunächst unklar.

Bestattung im Juni geplant

Eingebettet werden die Toten laut Volksbund im Juni 2027 auf einem Friedhof in Stare Czarnowo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern. Dort sind bereits mehr als 30.000 deutsche Kriegstote aus dem Zweiten Weltkrieg bestattet.