Potsdam (dpa/bb) – Zehn Projekte aus Brandenburg sind beim Ideenwettbewerb «Zukunft Ehrenamt» ausgezeichnet worden. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden die Preisträger bei einer Veranstaltung in Potsdam geehrt.

Den ersten Platz und damit 5.000 Euro Preisgeld gewann der Verein Stachelkugel aus Petershagen/Eggersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland). Mit dem «Stachelkugel Notfallhilfe-System» will er das ehrenamtliche Engagement im Wildtierschutz stärken.





Deutlich mehr Bewerbungen als in den Vorjahren

Insgesamt wurden in diesem Jahr 67 Projekte eingereicht, deutlich mehr als in den drei Jahren zuvor. Wegen der hohen Zahl und Qualität der Bewerbungen wurden erstmals zwei weitere Projekte prämiert.

Schwerpunkte des fünften Wettbewerbs waren der gesellschaftliche Zusammenhalt und das demokratische Miteinander. Zudem ging es darum, die Vereinsarbeit nachhaltig zu sichern, neue Mitglieder zu gewinnen und Belastungen, Stress und Zeitdruck zu verringern.

Die Projekte zeigten, wie das Ehrenamt künftig aussehen müsse, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). «Auch das Ehrenamt wird moderner. Es stützt sich auf Bewährtes und geht den notwendigen Schritt nach vorne.»