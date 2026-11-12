Berlin (dpa/bb) – «Es ist unmöglich zu vergeben. Aber es ist auch unmöglich, ohne Vergebung zu sterben.» Mit diesen Worten beschreibt die Ukrainerin Yevheniia Sydorova, genannt Genya, einen Konflikt, der sie bis ins hohe Alter beschäftigte. Sie überlebte stalinistische Verfolgung, NS-Zwangsarbeit und das Konzentrationslager Ravensbrück in Brandenburg. 2021 starb sie im Alter von 98 Jahren. Nun erzählt ein Dokumentarfilm ihre Geschichte.

Die ukrainische Regisseurin Lesya Kharchenko lernte Sydorova 2017 in Saporischschja im Südosten der Ukraine kennen, wo die Überlebende nach dem Krieg wohnte. Besonders beeindruckt habe sie die Würde der damals 94-Jährigen. «Um ehrlich zu sein, begegnet man einem so starken Gefühl für die eigene Würde nicht oft», erzählt Kharchenko der Deutschen Presse-Agentur.





Sydorovas Vater und Stiefvater waren unter Stalin erschossen worden. Ihre Familie polnischer Herkunft wurde innerhalb der Sowjetunion deportiert. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Weil sie sowjetischen Kriegsgefangenen bei der Flucht half, wurde sie von der Gestapo verhaftet und später im KZ Ravensbrück inhaftiert.

Briefe aus Deutschland halfen gegen die Verbitterung

Noch Jahrzehnte nach Kriegsende habe Sydorova unter Verbitterung gegenüber den Deutschen gelitten, berichtet Kharchenko. Ihre Haltung habe sich verändert, als die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter leistete. Besonders wichtig seien für sie die Briefe gewesen, die sie im Zusammenhang mit den Zahlungen erhielt.

«Sie sagte, dass danach ihre Verbitterung gegenüber den Deutschen verschwunden sei», Kharchenko. Für die Regisseurin zeigt das, wie wichtig neben materieller Entschädigung auch die Anerkennung des erlittenen Unrechts sei.

Ob Sydorova schließlich ihren Peinigern vergeben konnte, lässt der Film offen. «Für mich war nicht das Ergebnis entscheidend, sondern Genyas Suche», sagt Kharchenko.

Aus einem Film über die Vergangenheit wurde einer über die Zukunft

Die Dreharbeiten begannen, als Sydorova bereits 97 Jahre alt war. Sie habe die Aufnahmen beinahe als eine Mission verstanden, berichtet die Regisseurin. 2021 starb die KZ-Überlebende im Alter von 98 Jahren. Wenige Monate später begann Russland seine großangelegte Invasion der Ukraine.

Für Kharchenko bekam der Film dadurch eine neue Bedeutung. «Ich hatte geplant, einen Film über die Vergangenheit zu machen. Am Ende ist daraus in vieler Hinsicht ein Film über die Zukunft geworden.»

Die Fragen, mit denen sich Sydorova am Ende ihres Lebens beschäftigte, würden sich nach dem Krieg auch den Menschen in der Ukraine stellen, sagt die Regisseurin. Wie lebt man nach erlittener Gewalt weiter? Was macht man mit dem Hass? Ist Vergebung überhaupt möglich?

Am Donnerstag feiert «Genya» im Berliner Bundesplatz-Kino Premiere. Im Anschluss sprechen die Regisseurin und die Tochter der Protagonistin Walentyna Kisielowa über den Film. Weitere Vorführungen des 82-minütigen Dokumentarfilms sind an Universitäten und anderen Einrichtungen geplant.