Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Heute zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg zunächst von seiner grauen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, fällt vor allem in der Südhälfte Brandenburgs zeitweise etwas Regen oder Sprühregen, ehe es am Nachmittag und Abend von Norden her auflockert. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 13 Grad, der Wind bleibt schwach.

In der Nacht zum Samstag kühlt es dann deutlich ab. Bei Tiefstwerten bis minus 1 Grad kann es vor allem im Süden Brandenburgs stellenweise leichten Frost geben, örtlich bildet sich Nebel.





Freundliches Wochenende

Der Samstag verläuft den Wetterexperten zufolge insgesamt ruhiger: Neben einigen Wolken zeigt sich immer wieder die Sonne, meist bleibt es trocken. Nur im Süden Brandenburgs sind am Nachmittag einzelne schwache Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen 11 bis 13 Grad. Auch am Sonntag setzt sich dann freundlicheres Wetter durch. Bei viel Sonnenschein wird es spürbar milder mit 13 bis 16 Grad.