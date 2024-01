Berlin (dpa/bb) – Ost und West in fotografischer Freundschaft verbunden: Eine Ausstellung in der Akademie der Künste über die beiden Fotografen Gundula Schulze Eldowy und Robert Frank öffnet am Mittwoch seine Tore. Eldowy wurde in Ost-Berlin mit sozialdokumentarischer Fotografie und Aktporträts bekannt, der schweizerisch-amerikanische Fotograf Frank beschäftigte sich mit der Kehrseite des amerikanischen Traums. Die Ausstellung am Standort Pariser Platz trägt den Namen «Halt die Ohren steif!», wie die Akademie der Künste am Dienstag mitteilte. Nach der Wende reiste Eldowy auf Einladung Franks nach New York, wo sie unter anderem auch den bekannten US-amerikanischen Schriftsteller Allen Ginsberg kennenlernte. Über 200 ausgestellte Fotografien sollen die Symbiose der zwei Künstler zeigen, ebenso wie ihre Briefwechsel.