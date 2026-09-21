Berlin (dpa) – 25,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Berlin haben für die Linke gestimmt. Doch wer verbirgt sich hinter der Prozentzahl? Wer sind die Menschen, die für Spitzenkandidatin Elif Eralp und ihre Partei gestimmt haben?

Welche Altersgruppe stimmte vorwiegend für die Linke?

Die Linke wurde in Berlin vor allem von jungen Wählern gewählt. Knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen – 54 Prozent bei Frauen und 40 Prozent bei Männern – stimmten für die Linke, wie aus einer Befragung der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Auch bei der Altersgruppe der 30- bis 44-Jährigen ist sie demnach mit 33 Prozent erfolgreicher als alle anderen Parteien. In der Gruppe der Menschen ab 60 stimmten demnach hingegen nur 13 Prozent für die Linke.





Die Zustimmung vor allem bei jungen Wählern lässt sich auch aus Umfrageergebnissen von Infratest Dimap ablesen: 43 Prozent der unter 25-Jährigen stimmten demnach für die Linke, bei den 25- bis 34-Jährigen waren es sogar 49 Prozent, in der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre 31 Prozent. Bei den Wählern ab 70 stimmten demnach nur 15 Prozent für die Linke.

Stimmten eher Frauen oder eher Männer für die Linke?

Die Linke mit Spitzenkandidatin Elif Eralp wurde eher von Frauen gewählt, wie aus den Zahlen von Infratest Dimap hervorgeht. Blickt man nur auf weibliche Wählerinnen, haben 28 Prozent die Linke gewählt, unter den Männern liegt der Anteil bei 23 Prozent. Männer stimmten demnach hingegen häufiger für CDU (20 Prozent, Frauen 17 Prozent) und AfD (19 Prozent, Frauen 14 Prozent).

Wie wurden die Daten erhoben?

Die Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen basieren nach eigenen Angaben auf einer telefonisch und online durchgeführten Umfrage unter 1.175 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Berlin in der Woche vor der Wahl und auf der Befragung von 17.460 Wählerinnen und Wählern am Wahltag.

Das Institut Infratest dimap befragte nach eigenen Angaben am Wahltag insgesamt 22.725 Wählerinnen und Wähler in 180 repräsentativ ausgewählten Wahllokalen in Berlin zu deren Stimmverhalten, Alter und Geschlecht.