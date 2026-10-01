Wittenberge (dpa) – Wer in Wittenberge derzeit in den Bus steigt, könnte meinen, er wäre in Hogwarts gelandet – und nicht in der Prignitz im Nordwesten Brandenburgs. Grund dafür sind die schaurigen Haltestellenansagen in den Bussen der Verkehrsgesellschaft Prignitz (VGP). Schauspieler und Synchronsprecher Udo Schenk, bekannt für seine markante Stimme als Lord Voldemort aus den Harry-Potter-Filmen, sprach die Haltestellenansagen im Stile des berühmten dunklen Zauberers ein.

Fahrgast: «Ist einfach Kindheit für mich»

Schenk (73) ist in Wittenberge geboren worden – und Ehrenbürger der Stadt. Mit seiner tiefen, eindringlichen Stimme sorgt für mitunter erheiterte sowie erstaunte Blicke unter den Fahrgästen der Linie 942 in Wittenberge.





«Ich habe überlegt, ob ich ein Bier zu viel getrunken habe, aber das war dann nicht so», sagt Pascal aus Wittenberge über den Moment, als er zum ersten Mal die gruselige Stimme hörte. Fahrgast Joe Rickmann findet die Aktion cool, wie er sagt. «Wenn ich das höre, bin ich immer wieder glücklich, weil das einfach Kindheit für mich ist.»

Gina Werthe, eine Sprecherin des Landkreises Prignitz, hofft, dass sich die Fahrgäste in den Buslinien nicht zu sehr erschrecken. «Sicherlich ist es erst mal ungewohnt, vielleicht auch für das ein oder andere Kind», sagt sie. Dennoch hoffe sie, dass sich viele Reisende begeistern.

Die Aktion ist eine eigenständige Initiative der Verkehrsgesellschaft Prignitz mit Udo Schenk, wie diese mitteilte. Es gebe keine Kooperation mit oder Unterstützung durch die Rechteinhaber des «Harry-Potter»-Universums. Noch bis zum 1. November können sich Fans beim Busfahren von Lord Voldemort verzaubern lassen.