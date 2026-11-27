Himmelpfort (dpa) – Die Zahl der «Engel», die in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort Kinderbriefe beantworten, geht zurück. Die Deutsche Post organisiert die beliebte Tradition aus Kostengründen neu und setzt verstärkt auf eigene Beschäftigte. Für mehrere Saisonarbeitskräfte bedeutet dies das Ende ihres Jobs als «Engel» in dem kleinen Ort in Brandenburg. Der RBB berichtete zuvor darüber.

Die Deutsche Post bat um Verständnis. «Trotz sinkender Briefmengen, steigender Kosten und eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds sorgen wir als Deutsche Post dafür, dass jedes Kind, das an den Weihnachtsmann schreibt, kostenlos einen liebevollen Antwortbrief erhält», teilte ein Sprecher mit. «Das sind Hunderttausende Briefe, die wir Jahr für Jahr auf eigene Kosten bearbeiten und verschicken.»





Post setzt verstärkt auf eigene Mitarbeiter

Damit das möglich sei, werde die Organisation der Weihnachtspost wirtschaftlicher gestaltet. «Deshalb setzen wir bei der Bearbeitung der Briefe in diesem Jahr verstärkt auf eigene Beschäftigte und effizientere Abläufe», erklärte die Post.

«Wir verstehen, dass diese Veränderung für bisherige Saisonkräfte enttäuschend ist. Gleichzeitig muss es uns möglich sein, eine so große, freiwillige und für die Kinder kostenlose Aktion zeitgemäß und wirtschaftlich vernünftig zu organisieren.» Zugleich würden zahlreiche Lkw-Fahrten vermieden.

Mehr Zeit für Wunschzettel

Für Kinder gibt es der Deutschen Post zufolge eine positive Nachricht: «Durch die neuen Abläufe können wir in diesem Jahr auch Briefe, die bis zum dritten Advent, dem 13. Dezember, bei uns eingehen, noch rechtzeitig vor Weihnachten beantworten», erklärte der Sprecher. «Das war bislang häufig nicht möglich.»

In Himmelpfort gehen Zehntausende Wunschzettel von Kindern aus Deutschland und dem Ausland ein – die Kinder bekommen eine Antwort mit einem Sonderstempel. Gemessen an der Zahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort bei Fürstenberg/Havel die größte in Deutschland. Weitere Filialen gibt es etwa in Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen.