Berlin/Potsdam (dpa/bb) – In Berlin und Brandenburg sind zum Beginn des Schuljahres weniger Kinder eingeschult worden als im Jahr davor. In der Hauptstadt gab es rund 34.500 Einschulungen, ein Minus von 3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

In Brandenburg waren es 23.100. Mit 3,7 Prozent war der Rückgang dort noch etwas größer als in der benachbarten Großstadt. Zuvor hatte der RBB darüber berichtet.





Zahl der Einschulungen in vielen Ländern rückläufig

Die Zahl der Einschulungen ging in fast allen Bundesländern zurück, am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern mit minus 4,5 Prozent. Einen Zuwachs gab es nur im Saarland (plus 8,7), Bayern (plus 1,8) und Niedersachsen (plus 0,5 Prozent).

Die geringere Zahl an Einschulungen insgesamt dürfte dem Statistischen Bundesamt zufolge zum einen auf den Rückgang der Geburtenzahl im Jahr 2020 und bei der Zuwanderung zurückzuführen sein. In den vergangenen Jahren habe es auch durch zugewanderte Kinder insbesondere aus der Ukraine steigenden Einschulungszahlen gegeben. Diesen Effekt gebe es nun nicht mehr.