Berlin (dpa) – Die Zahl der Ausbildungsplätze in der ostdeutschen Chemie- und Pharmaindustrie ist weiter gesunken. Nach Angaben des Arbeitgeberverbands Nordostchemie boten die Mitgliedsunternehmen im Ausbildungsjahr 2026 insgesamt 549 Plätze an.

Das entspreche einem Rückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bereits 2025 war das Angebot an Ausbildungsplätzen in der Region demnach um 33 Prozent niedriger ausgefallen als noch zum Ausbildungsstart 2024.





Die Ursachen für die Entwicklung seien vielfältig. Einige Betriebe berichteten von Bewerberinnen und Bewerbern, denen grundlegende schulische Kenntnisse und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung fehlen. Die demografischen Entwicklungen in Ostdeutschland verschärften den Nachwuchsmangel zusätzlich.

Nicht alle Ausbildungsplätze wurden besetzt

Zum Start in das laufende Ausbildungsjahr konnten den Angaben nach deshalb nur 462 Plätze mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden. Das sind 13 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Die Chemie- und Pharmaindustrie steckt in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Schwache Nachfrage, hohe Energie- und Produktionskosten sowie internationaler Wettbewerbsdruck belasten die Branche seit Jahren, wie Nordostchemie mitteilte. Das wirke sich inzwischen auch auf die Ausbildungsplanung aus.

«Zu wenige junge Menschen beginnen eine Ausbildung, und immer häufiger fehlen grundlegende schulische Voraussetzungen. Hinzu kommt, dass die wirtschaftliche Lage in unserer Branche katastrophal ist und sich bereits direkt auf unser Ausbildungsangebot niedergeschlagen hat», sagte Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin der Nordostchemie, laut Mitteilung.

Als Reaktion auf die rückläufigen Ausbildungszahlen hatten Nordostchemie und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Nordost im Juli 2026 eine gemeinsame Ausbildungsinitiative gestartet.