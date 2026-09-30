Berlin (dpa/bb) – In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken. Mehr als 15.500 Menschen haben in Berlin einen neuen Job aufgenommen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. «Das ist ein positives Signal der Unternehmen und ein Zeichen der wirtschaftlichen Stabilität unserer Region trotz anhaltender globaler Unsicherheiten», teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit, Carina Knie-Nürnberg, mit.

223.826 Menschen waren im September in Berlin arbeitslos gemeldet. Das waren 4.134 Arbeitslose weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 10,4 Prozent. Im September 2025 lag die Quote den Angaben zufolge bei 10,3 Prozent.



