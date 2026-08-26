Potsdam (dpa/bb) – Die Zahl der Straftaten gegen Politiker und ihre Parteibüros hat zuletzt deutlich abgenommen. Zwischen April und Juni wurden insgesamt 42 solcher Delikte erfasst, teilte Innenminister Jan Redmann (CDU) auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Andreas Noack mit. In 31 Fällen wurden Straftaten gegen Mandatsträger, Amtsinhaber und Vertreter von Parteien polizeilich bekannt. Weitere elf Taten richteten sich demnach gegen Abgeordneten- und Parteibüros.

Zum Vergleich: Zwischen April und Juni 2025 war es in Brandenburg zu 105 Straftaten gegen Politiker und deren Büros gekommen. Die Zahl sank damals schon im Vergleich zum ersten Quartal, als 177 Fälle gemeldet wurden. In diese Zeit fiel die vorgezogene Bundestagswahl.





Bisher seien für das zweite Quartal insgesamt 15 Tatverdächtige ermittelt worden. Die Hintergründe waren laut Polizei neunmal politisch motiviert von rechts, 16 Mal von links. 17 Mal gab es keine Zuordnung. Viermal wurden Parteibüros der AfD angegriffen. Dreimal kam es zu Straftaten gegen Büros der Linken.