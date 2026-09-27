Schipkau (dpa/bb) – Heute soll in Schipkau in der Lausitz das höchste Windrad der Welt aufgestellt sein. Der Turm soll nach Angaben des Unternehmens Gicon 365 Meter hoch werden. Die Entwickler wollen einen Weltrekord ausrufen. Nach Einschätzung des Bundesverbands Windenergie handelt es sich um das größte Windrad der Welt. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch.

Die Abschlussarbeiten begannen am Freitag. Die Turbine wird mit dem Innenturm per Teleskopmechanismus in die Schlussposition gehoben. Der Zeitplan für die letzte Bauphase hatte sich wegen starker Winde verzögert. Ursprünglich sollte der Riese schon am Sonntag vor einer Woche fertig sein.





Der Höhenwindturm in der Kohleregion soll einmal Strom für bis zu 7.500 Haushalte produzieren können. Das Windrad besteht aus einer Art Gitterturm und einer Stahlkonstruktion und gilt als Innovation. Die Gicon Gruppe mit Hauptsitz in Dresden baut es im Auftrag der 2019 gegründeten Bundesagentur für Sprunginnovationen.