Berlin (dpa/bb) – Zahlreiche Chöre haben in Berlin insgesamt 125 Stunden am Stück gesungen und damit einen Weltrekord aufgestellt. Anlass für das längste Chorkonzert der Welt war das 125-jährige Bestehen des Chorverbandes Berlin. Eine Rekordrichterin begleitete den langen Auftritt im Atze Musiktheater in Wedding und bestätigte nach Abschluss des Konzertes den Weltrekord. Das teilte das Rekord-Institut für Deutschland, (RID), das deutschsprachige Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London, mit.

Von Montag bis Samstag wechselten sich die mehr als 200 Chöre aus Deutschland und sechs weiteren Nationen ab. Um 125 Stunden ohne Unterbrechung gemeinsam zu singen, benötige man vor allem eine enorme organisatorische Leistung sowie Leidenschaft, Zusammenhalt und Ausdauer, stellten die Veranstalter und Rekordrichter fest. Bei dem Weltrekord dabei war auch der RIAS Kammerchor sowie «Berlin’s 4», ein Ensemble aus Mitgliedern des Rundfunkchores Berlin.



