Elsterwerda (dpa/bb) – Bei Bauarbeiten an einem Gleisfeld der Deutschen Bahn in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie soll am Dienstag entschärft werden, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mitteilte. In einem Radius von 300 Metern sei mit Einschränkungen zu rechnen, hieß es. Es handele sich um eine amerikanische Weltkriegsbombe, deren Sprengkopf nicht detoniert ist. Er soll kontrolliert gesprengt werden. Innerhalb des Sperrkreises müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner ihre Häuser und Wohnungen bis 09.00 Uhr verlassen. Auch Tiere müssen aus dem Sperrkreis gebracht werden.