Berlin (dpa) – Die 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die vergangene Woche in Berlin-Neukölln entdeckt und entschärft wurde, wird am Donnerstag kontrolliert auf einem Sprengplatz im Grunewald gesprengt. Die Sicherheitszone rund um den Platz wird dafür in alle Richtungen um 500 Meter erweitert, wie die Polizei informiert. Die Sprengung werde zwischen 10.00 und 13.00 Uhr durchgeführt. Die Polizei bittet alle Menschen, das Gebiet weiträumig zu meiden.

Von der Sperrung ist unter anderem der Kronprinzessinnenweg betroffen. Die Autobahn 115 (Avus) und der Bahnverkehr sind laut der Verkehrsinformationszentrale nicht betroffen.





Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war vergangene Woche im Neuköllner Schifffahrtskanal gefunden worden. Die Bewohner von rund 5.600 Haushalten mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Zünder wurde getrennt und unschädlich gemacht.