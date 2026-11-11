Oranienburg (dpa/bb) – Die Entschärfung einer 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe in Oranienburg beginnt. Die Einrichtung des Sperrkreises von knapp einem Kilometer ist abgeschlossen, wie die Stadt mitteilte. Mehr als 6.300 Leute sind davon betroffen.

Der gesamte Sperrkreis um die Adolf-Damaschke-Straße sei zweimal kontrolliert worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Mehr als 90 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz, bei der Kontrolle des Sperrkreises helfe zusätzlich ein Wachdienst.





Stadt: Keine Komplikationen erwartet

Die Entschärfung der Bombe soll in den kommenden Stunden erfolgen, hieß es weiter. Zwei intakte mechanische Aufschlagzünder müssen dafür vom Kampfmittelbeseitigungsdienst unschädlich gemacht werden. «Einer der Zünder ist leicht verdreckt und muss gereinigt werden», hieß es. Man sei aber «zuversichtlich», dass die Entschärfung gelinge.

Wie lange die Entschärfung dauert, ist unklar. «Wir hoffen, dass wir in den Nachmittagsstunden damit durch sind», so eine Sprecherin. Es könne immer zu Verzögerungen kommen, etwa wenn die Entschärfung wegen unbefugter Personen im Sperrkreis unterbrochen werden müsse.

Sirene erklingt nach Aufhebung des Sperrkreises

Auch der Bahn- und Busverkehr ist von der Maßnahme betroffen. Für die Linien RE5 und RB12 zwischen Oranienburg und Löwenberg sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, teilte die Stadtverwaltung mit. Für Busse gilt ein Sonderfahrplan.

Wenn die Entschärfung abgeschlossen und der Sperrkreis wieder freigegeben ist, soll ein Sirenenton darauf aufmerksam machen.