Berlin (dpa/bb) – In Berlin beginnt am Donnerstag das internationale Literaturfestival. Erwartet werden zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Han Kang («Die Vegetarierin»), der US-Amerikaner Dave Eggers («Der Circle») und der aus Schottland stammende Autor Douglas Stuart («Shuggie Bain»). Das Festival läuft bis zum 12. September.

Für etliche Lesungen gibt es noch Karten. Der Bestsellerautor Eggers zum Beispiel stellt seinen neuen Roman «Contrapposto» vor. Lesen wird Schauspieler Ulrich Matthes, wie es im Programm heißt.





Schriftsteller Stuart ist mit seinem neuen Roman «John of John» zu Gast. Erwartet werden zum Beispiel auch Ben Lerner («Transkription»), Christian Kracht («Air», «Eurotrash») und Katie Kitamura («Die Probe»). Tickets kosten hier jeweils 18 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Wer diesmal die Eröffnungsrede hält

Die Eröffnungsrede hält diesmal der indische Dichter Jeet Thayil. Sprechen soll auch Autor Boualem Sansal, der zuletzt in Algerien inhaftiert war und 2011 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gewonnen hatte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzte sich für Sansals Begnadigung ein.

Bereits ausverkauft ist die Lesung der Südkoreanerin Han Kang, die 2024 den Literaturnobelpreis gewonnen hatte und in Berlin ihr neues Buch «Der goldene Faden» vorstellt. Die Berliner Philharmoniker sollen den Abend musikalisch begleiten und Martina Gedeck soll Auszüge lesen.

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Festivals rund 25.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Im Programm stehen etwa auch Kinderbuchautorin Cornelia Funke («Tintenherz») und eine Diskussionsrunde mit Juristin Frauke Brosius-Gersdorf, deren Wahl zur Bundesverfassungsrichterin im Sommer 2025 gescheitert war.