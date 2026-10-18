Beelitz/Cottbus (dpa/bb) – Der Herbst ist da, die Ferien auch und Halloween ist nicht mehr weit. Wo lässt es sich in Brandenburg am schönsten gruseln und die bunte Natur genießen? Einige Orte bieten sich für Ausflüge an.

Das Areal der ehemaligen Lungenheilstätten in Beelitz ist ohnehin schon ein spezieller Ort – am Halloween-Wochenende wird er noch ungewöhnlicher. Vom 30. Oktober bis zum 1. November steigt mit Blick auf die verfallenen Gebäude «Ein Fest der Farben und Lichter».





Auf dem Baumkronenpfad inmitten der Wipfel der verfärbten Bäume gibt es eine Feier rund um die mexikanische Tradition des «Dia de los Muertos». Kunstvolle Illuminationen lassen die Bäume und die historischen Gebäude der Heilstätten in einem mystischen Glanz erstrahlen, wie es von den Veranstaltern heißt. Außerdem läuft ein Fabelwesen über das Gelände und Kinder können sich als Zucker-Totenköpfe schminken lassen. Kostüme sind willkommen.

Ein Grusel-Maislabyrinth bezwingen und alles rund um Igel

Nicht weit davon entfernt liegt in Klaistow ein Grusel-Maislabyrinth. Das gibt es laut Spargelhof zum ersten Mal und kann die ganzen Herbstferien über begangen und bezwungen werden. Nebel, Licht- und Soundeffekte machen die verwinkelten Maisgänge gespenstisch – aber familientauglich, schreibt der Hof. «Vorbei an Skeletten und schaukelnden Geistern sucht ihr euren Weg durch die Maisgänge. Traut ihr euch auch an der Riesenspinne vorbei?» Zwischendurch gibt es immer wieder Fotospots für Halloween-Bilder.

Wetterfeste Kleidung empfiehlt sich beim Besuch im Naturpark Hoher Fläming. Das Parkzentrum hat sich ein Ferienprogramm rund um die herbstliche Natur und einen ihrer beliebtesten Gäste ausgedacht: den Igel. Besucherinnen und Besucher können lernen, wie igelfreundlich ein Garten gestaltet ist, woran man Igelspuren erkennt und eine «Stachelritter-Burg» bauen. Außerdem gibt es Sammel- und Bastelaktionen rund um Herbstkunstwerke und Pizza aus dem Lehmbackofen.

Alte Kinderfilme und geistern durchs Renaissanceschloss

Sollte es zu nass und kalt für draußen sein, lädt das Filmmuseum Potsdam in sein Kino und zeigt ungewöhnliche Kinderfilme. Vom 20. bis 28. Oktober 2026 können sich Cineasten die Werke aus Spanien, den Niederlanden und Dänemark angucken und sich dabei in die Sessel kuscheln. Auch ein Defa-Film ist dabei: «Olle Hexe» von Günter Meyer. Darin streiten sich Paul und Anna in einem Fahrstuhl, und plötzlich fährt dieser mit ihnen immer tiefer, bis sie in einem wüsten Märchenland ankommen.

Anders, aber auch drinnen sind die Sonderveranstaltungen vom Museumsverbund Elbe-Elster. Im Mitteldeutschen Marionettentheatermuseum Bad Liebenwerda gibt es ein Schattentheater rund um einen Korbmacher – und anschließend können Ferienkinder ihren eigenen Korb flechten. Das Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde bietet «Bittersüße Geschichten von Kakao, Zucker und Gewürzen»: Nach einer Führung gibt es Trinkschokolade und Basteleien mit Gewürzen. Im alten Jagd- und Renaissanceschloss Doberlug können Kinder mit ihren Eltern und Großeltern verkleidet als Gespenster geistern, Schauergeschichten lauschen und historische Spiele ausprobieren.

Die Uni-Bank drücken und in den Escaperoom gehen

Wer sich dafür zu alt fühlt oder etwas ganz Anderes will, kann in den Herbstferien nach Cottbus fahren. Hier bietet die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Studienorientierungstage für alle ab der 10. Klasse an. Unter dem Motto «BTU live» können sie am 20. und 21. Oktober testen, wie sich ein Studium anfühlt.

Die Bachelorstudiengänge der Uni werden präsentiert und es gibt reguläre Vorlesungen zum Beispiel in Architektur, Energiewirtschaft und Mathematik. Wer Rätsel liebt, kann bei einem Escaperoom rund um Mathe und Naturwissenschaften mitmachen.