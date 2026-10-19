Berlin (dpa/bb) – Nach ihrem Mann ist auch eine 84-jährige Frau an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls in Berlin-Spandau gestorben. Die Seniorin erlag am Sonntag ihren Verletzungen in einem Berliner Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ihr 82-jähriger Mann starb bereits am Wochenende.

Das Ehepaar war am Freitag mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das laut Polizei vorfahrtsberechtigt gewesen war. Am Steuer saß der 82-Jährige. Der 28-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt.



