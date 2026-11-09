Berlin (dpa/bb) – Ein Jahr nach seiner zweiten Verurteilung kommt ein Sexualstraftäter am Montag (9.30 Uhr) erneut vor das Landgericht Berlin. Im dritten Prozess werden dem inzwischen 39-Jährigen drei weitere mutmaßliche Taten zur Last gelegt. Zudem müssen die Richter im Fall des ersten Urteils gegen den Mann wegen Vergewaltigung einer bewusstlosen Abiturientin erneut entscheiden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erstinstanzliche Urteil auf Revision der Nebenklage wegen Rechtsfehlern teilweise aufgehoben.

Eine andere Kammer des Landgerichts hatte den Straftäter im November 2025 ebenfalls wegen Vergewaltigung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann sei gefährlich für die Allgemeinheit, so das Gericht im zweiten Prozess gegen den Betriebswirt und früheren Geschäftsführer. Bei ihm handele es sich um einen Seriensexualstraftäter. Dieses Urteil ist rechtskräftig.





Handy-Aufnahmen entdeckt

Im ersten Prozess war der Angeklagte im Juli 2025 ebenfalls zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. In dem Verfahren wegen Vergewaltigung einer Abiturientin hatte das Gericht dafür gesorgt, dass ein Handy des 39-Jährigen von der Polizei vollständig ausgewertet wurde. In der Folge wurden durch Videoaufnahmen weitere Fälle zulasten zweier bei den Taten bewusstlosen Frauen bekannt, um die es im zweiten Verfahren ging.

Mutmaßliche Taten in den Jahren 2014, 2022 und 2023 werden dem Mann im aktuellen Prozess vorgeworfen. Eine Frau habe unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Acht Jahre später soll er versucht haben, eine weitere Frau zu vergewaltigen, während sie schlief. Ein Jahr später soll er diese Frau vergewaltigt und erheblich gewürgt haben. Für die Verhandlung sind bislang fünf Tage bis zum 4. Dezember terminiert.