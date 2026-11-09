Berlin (dpa/bb) – Ein Jahr nach seiner zweiten Verurteilung wegen Vergewaltigung hat ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Berlin weitere Taten gestanden. Die Vorwürfe zulasten zweier Frauen «werden vollumfänglich eingeräumt», sagte der Verteidiger zu Beginn des inzwischen dritten Prozesses gegen den Mann. Weitere Angaben machte der Angeklagte zunächst nicht.

Die Richter müssen zudem im Fall des ersten Urteils gegen den Angeklagten wegen Vergewaltigung einer bewusstlosen Abiturientin erneut entscheiden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erstinstanzliche Urteil auf Revision der Nebenklage wegen mehrerer Rechtsfehler teilweise aufgehoben. So sei der Mann der fahrlässigen und nicht der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Zum Fall der Abiturientin schwieg der inzwischen 39-Jährige im aktuellen Prozess.





Eine andere Kammer des Landgerichts hatte den Straftäter im November 2025 zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. In dem zweiten Prozess ging es um zwei ebenfalls bewusstlose Frauen. Der Betriebswirt und Ex-Geschäftsführer sei gefährlich für die Allgemeinheit, befand damals das Gericht. Es handele es sich um einen Seriensexualstraftäter. Sex mit bewusstlosen Frauen stehe im Mittelpunkt seiner sexuellen Fantasien. Dieses Urteil ist rechtskräftig.

Hilflose Lage ausgenutzt

Taten in den Jahren 2014, 2022 und 2023 werden dem Mann im aktuellen Prozess vorgeworfen. Eine Frau habe unter Einfluss von Drogen gestanden und sich nicht wehren können – «er nutzte ihr hilflose Lage aus», so die Anklage. Acht Jahre später soll er versucht haben, eine weitere Frau zu vergewaltigen, während sie schlief. Ein Jahr später habe er diese Frau in seiner Wohnung in Berlin-Steglitz vergewaltigt und erheblich gewürgt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in diesem Fall zusätzlich gefährliche Körperverletzung vor.

Im ersten Prozess war der Angeklagte im Juli 2025 ebenfalls zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. In dem Verfahren wegen Vergewaltigung einer Abiturientin hatte das Gericht dafür gesorgt, dass ein Handy des 39-Jährigen von der Polizei vollständig ausgewertet wurde. In der Folge wurden durch Videoaufnahmen weitere Taten zulasten zweier Frauen bekannt, um die es im zweiten Verfahren ging.

Vergewaltigt, gefilmt, erniedrigt

Die Abiturientin und der Betriebswirt waren sich im April 2022 zufällig an einer Bushaltestelle begegnet. Der Mann hatte die Schülerin, die aus Liebeskummer viel Alkohol getrunken hatte, angesprochen und dazu gebracht, in seiner Wohnung mit ihm Drogen zu konsumieren. Er habe gewusst, wie gefährlich eine solche Mischung sei, hieß es im ersten Urteil. Einige Stunden später lag die Abiturientin leblos in seiner Wohnung. Ihr Körper war mit frauenverachtenden Worten beschmiert. Zwölf Minuten lang musste sie reanimiert werden.

Kritik gegen Polizeibeamte wurde im ersten Prozess laut. Beamte, die von einer Notärztin alarmiert worden waren, sahen trotz Hinweisen auf Straftaten zunächst keinen Anlass, zu ermitteln. Die Familie der damals 20-Jährigen erstattete Strafanzeige und beharrte auf Ermittlungen. «Ich bin erleichtert, dass wir so hartnäckig geblieben sind», sagte die Mutter der jungen Frau nun am Rande. Für den Prozess sind fünf weitere Tage bis zum 4. Dezember terminiert.