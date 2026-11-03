Rauen (dpa/bb) – Erneut hat eine Familie in Brandenburg eine Nadel in einer Halloween-Süßigkeit entdeckt: Sie steckte in einem Schokoriegel, welche die Familie in der Gemeinde Rauen bei Fürstenwalde/Spree (Kreis Oder-Spree) bei ihrer Halloween-Runde in dem Ort geschenkt bekam. «Wo der Riegel ihnen gegeben wurde, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen», hieß es von der Polizei. Niemand wurde verletzt – es stehe versuchte gefährliche Körperverletzung im Raum.

Wer an Halloween ebenfalls in der Ortschaft Süßigkeiten sammelte, sollte sich vor dem Verzehr überzeugen, ob nicht gefährliche Gegenstände darin platziert wurden, wie die Polizei warnte. Bei einer Entdeckung solle unbedingt die Polizei informiert werden.





Zuvor war bereits in einer anderen Gemeinde Brandenburgs eine Nadel in einer Süßigkeit gefunden worden. «In die Aufreiß-Kante der Verpackung einer Gummi-Süßigkeit war eine Nadel eingearbeitet», teilte die Polizei mit und warnte vor Halloween-Süßigkeiten im Raum Sallgast im Landkreis Elbe-Elster. An welcher Haustür der Junge die präparierte Verpackung erhielt, ist auch hier Gegenstand der Ermittlungen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung. Verletzt wurde das Kind nicht.

Nach Halloween sind in zahlreichen weiteren Bundesländern Nadeln und sogar Nägel und andere Metallgegenstände in gesammelten Süßigkeiten entdeckt worden.