Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das heitere und trockene Herbstwetter in Berlin und Brandenburg hält noch bis Freitag an. Schleierwolken bei sonnigen 22 bis 24 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Die gleichen Höchsttemperaturen geben die Wetterexperten für den wolkig angekündigten Donnerstag an.

Regen in der Nacht zum Freitag und tagsüber

Der Freitag starte hingegen bedeckt und bringe örtlich Regen. Demnach soll es im Tagesverlauf aufheitern bei maximal 20 bis 22 Grad. Das Wochenende geht nach Angaben des DWD weitestgehend trocken los, die Höchstwerte sollen am Samstag weiter leicht sinken – auf 19 bis 21 Grad.





Tiefstwerte von 12 bis 9 Grad bringen dem Wetterbericht zufolge die Nächte. Zum Freitag ist von Westen mit örtlich schauerartigem Regen zu rechnen.