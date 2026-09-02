Herzberg (dpa/bb) – Für die Schüler eines Gymnasiums in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) gibt es weiterhin wegen Geruchsproblemen keinen Unterricht in Präsenz. «Eine erste Innenraumluftmessung wurde inzwischen durch den TÜV Nord durchgeführt. Die vorliegenden Ergebnisse lassen eine Rückkehr zum regulären Präsenzunterricht derzeit noch nicht zu», erklärte ein Sprecher des Landkreises. Nun soll am Dienstag die Raumluft erneut gemessen werden. Die Schüler lernen im Distanz-Unterricht.

«Parallel dazu wurden die betroffenen Räumlichkeiten mehrfach gereinigt», führte der Sprecher aus. Es werde regelmäßig gelüftet. Das Amt für Jugend, Familie und Bildung schauen nun, «welche weiteren Räumlichkeiten zusätzlich zu den bereits genutzten Räumen im Stadtgebiet für den Unterricht genutzt werden könnten».





Den Angaben zufolge wurden bei der Grundreinigung des Gebäudes vor Tagen Geruchsauffälligkeiten festgestellt. Die Reinigungsarbeiten wurden daraufhin unterbrochen. Da nicht absehbar war, ob die Geruchsprobleme beseitigt werden können, wurde der Schulbetrieb vorsorglich nicht wieder im Gebäude aufgenommen.