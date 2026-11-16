Berlin (dpa/bb) – Mit einer Millionensumme wird die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in den nächsten Jahren gefördert. Die Stiftung, die zum Beispiel die Schlösser Sanssouci und Charlottenburg mit ihren großen Parkanlagen verwaltet, soll von 2027 bis 2030 jährlich mindestens rund 54,55 Millionen Euro bekommen.

Eine entsprechende Vereinbarung wurde nun offiziell von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos), Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Berlins Kultursenator Stefan Evers (CDU) unterzeichnet.





«Die preußischen Schlösser und Gärten erzählen deutsche Geschichte und gehören zu unserem kulturellen Gedächtnis», teilte Weimer mit. Die Stiftung erklärte, das Abkommen gebe ihnen Planbarkeit für die kommenden Jahre.

Der Bund übernimmt knapp 22,6 Millionen Euro, Brandenburg etwa 19,6 Millionen Euro und das Land Berlin etwa 12,4 Millionen Euro, wie die Staatskanzlei Brandenburg bereits im September mitgeteilt hatte. Das Finanzierungsabkommen läuft vom 01. Januar 2027 bis 31. Dezember 2030.