Berlin (dpa) – Im Regierungsviertel ist heute die Weihnachtszeit eingeläutet worden: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nahm auf dem Ehrenhof des Kanzleramts eine rund 13 Meter hohe Tanne entgegen. «Die Vorweihnachtszeit ist ab jetzt im Bundeskanzleramt, wie im Regierungsviertel auch sichtbar. Es ist diese Tradition, dass dieser Baum hier steht und ab jetzt mitten im Regierungsviertel ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet», sagte Merz dazu.

Begleitet wurde die Übergabe des Baumes von einem Kinderchor aus Berlin. «Sehr schön», lobte der Kanzler den Gesang der Kinder und lud sie in seiner Rede direkt ein, auch im nächsten Jahr wieder bei der Übergabe des Baumes dabei zu sein.





Geschmückt war die Tanne, die dieses Jahr aus dem Wald des Klosters Scheyern in Oberbayern kommt, mit einer Lichterkette. Nach Angaben des Kanzleramts strahlen insgesamt 4.320 Lichter an dem Baum. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) stiftet jedes Jahr einen großen Weihnachtsbaum für das Kanzleramt – stets aus einem anderen Bundesland.

Vor dem Bundestag wurde bereits am Vormittag ein Weihnachtsbaum aufgestellt.