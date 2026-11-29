Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Weihnachtsgeschäft in Berlin und Brandenburg läuft aus Sicht des Einzelhandels schleppend an. Die Umsätze in der Woche vor dem ersten Advent seien in allen Branchen nicht zufriedenstellend gewesen, sagte Wolfgang Kampmeier vom Handelsverband Berlin-Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur. Auch Black Friday und Black Week hätten offenbar kaum zusätzliche Käufer gebracht.

Am Wochenende seien die Geschäfte in Berlin und Brandenburg gut besucht gewesen, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Verbandes. «Die Konsumzurückhaltung war allerdings deutlich zu spüren.»





Der verkaufsoffene Sonntag in Brandenburg zum ersten Advent sei in Städten wie Lübbenau, Brandenburg an der Havel und Neuruppin gut frequentiert gewesen. Dabei sei auch die Anziehungskraft von Weihnachtsmärkten deutlich spürbar. Beim Umsatz sei aber «noch Luft nach oben». Ziel der Händler in Berlin und Brandenburg sei, trotz gestiegener Kosten, wenigstens den Umsatz vom Vorjahr zu erzielen.

Im Lebensmittelhandel läuft das Geschäft nach Verbandsangaben derzeit noch normal. Einkäufe für die Festtage stehen erst später an. In einem Bereich gebe es allerdings bereits eine deutliche Steigerung, so Kampmeier: Das Geschäft mit den Weihnachtssüßigkeiten läuft.

Bundesweit rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) für November und Dezember im Einzelhandel in Deutschland mit einem Umsatz von 129,2 Milliarden Euro. Das wäre ein nominales Plus – also einschließlich Preiserhöhungen – von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr.