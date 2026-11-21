Sömmerda/Berlin (dpa) – Der künftige Weihnachtsbaum vor dem Brandenburger Tor ist 17 bis 18 Meter hoch und vier Tonnen schwer. Die Blaufichte wurde am Samstag im thüringischen Sömmerda gefällt und fährt nun auf einem Schwerlasttransport in die Bundeshauptstadt, wie Bastian Wulf von der Baumschule Tannenwulf in Sömmerda bestätigte. Der Christbaum für den prominenten Aufstellort am Wahrzeichen Berlins kommt schon seit vielen Jahren aus Thüringen.

Vorausgegangen war eine Art Weihnachtsbaum-Casting. «Er soll schön benadelt sein, keine Fehlstellen haben und eine Größe zwischen 17 und 20 Metern haben», sagte Wulf. Entscheidend sei auch die Möglichkeit zum Abtransport – nicht überall sei das ohne Weiteres umsetzbar.





Bis die Berlinerinnen und Berliner und die vielen Touristen in der Hauptstadt den Thüringer Baum am Brandenburger Tor bestaunen können, wird es aber noch etwas dauern. Laut Wulf soll der Weihnachtsbaum am Montag vom Technischen Hilfswerk aufgestellt werden.