Berlin (dpa) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wirft der Linkspartei in Berlin ein strukturelles Problem mit Antisemitismus vor, das nicht mit dem Ausschluss einer einzelnen Abgeordneten gelöst sei. Die Linke-Fraktion im Berliner Landesparlament stimmt am Nachmittag über den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde ab.

Auf der Plattform X schrieb CDU-Regierungschef Wegner: «Die SPD hat Emdes Ausschluss zur Koalitionsbedingung gemacht. Das ist richtig, aber der Ausschluss einer einzelnen Person löst das Problem nicht. Denn die Linke hat ein strukturelles Problem.»





Emde wegen Nahost-Positionen in Kritik

Die Linke verhandelt mit Grünen und SPD über eine Koalition und will mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Teil des Koalitionsvertrags soll eine Erklärung zum Vorgehen gegen Antisemitismus werden, auf die sich die Parteien zuvor verständigt haben.

Emde steht wegen Äußerungen zum Nahostkonflikt schon länger in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Viele in der Partei stoßen sich noch mehr an ihrem Verhalten seit der Wahl. So demonstrierte sie am Rande eines Linke-Parteitages Ende Oktober gegen den Kurs der eigenen Parteiführung.

Wegner: SPD und Grüne müssen genau hinschauen

Wegner schrieb auf X: «Ich unterstelle nicht jedem Mitglied und schon gar nicht jedem Wähler der Linken Judenhass. Aber es gibt Grenzen, die nicht verhandelbar sind: der Schutz jüdischen Lebens, das Existenzrecht Israels, die Achtung unserer Institutionen und die klare Abgrenzung von Extremismus und organisierter Kriminalität.» Grüne und SPD müssten genau hinschauen, mit welcher Partei sie gerade Verhandlungen über eine Koalition führten, und sich ihrer Verantwortung bewusst sein.

«Die Berliner Linke von heute ist nicht die Partei, mit der Klaus Wowereit oder Michael Müller regiert haben», schrieb Wegner. «Seit Herbst 2023 – also nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel – hat sich ihre Mitgliederzahl mehr als verdoppelt, die erfahrenen, pragmatischen Politiker haben kaum noch etwas zu sagen.»