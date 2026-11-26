Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat soll schon bald einen Beschluss für die Bewerbung um die Weltausstellung Expo 2035 fällen. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Abend beim Medientreff des Medienverbands der freien Presse (MVFP) Berlin-Brandenburg an.

«Wir haben verabredet mit der zuständigen Senatorin Frau Giffey, dass wir Anfang Dezember einen Beschluss im Senat fassen, dass Berlin sich auch ohne Brandenburg bewerben wird für die Expo», sagte Wegner.





«Ich bin ehrlicherweise ein bisschen traurig, dass wir es nicht gemeinsam hingekriegt haben mit Brandenburg», so der CDU-Politiker. Aber inzwischen sei ein Ort in Pankow im Norden Berlins gefunden worden, der sich dafür anbiete. Die Expo sei eine große Chance. «Deswegen machen wir das.»

Vor gut einer Woche war bekanntgeworden, dass Brandenburg keine Grundlage für eine gemeinsamen Bewerbung um eine Expo mit Schönefeld als zentralem Ausstellungsgelände sieht. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte unter anderem auf die unklare Finanzierung verwiesen.

Als möglicher Expo-Standort ist nun das Gewerbegebiet Buchholz Nord im Berliner Bezirk Pankow in den Fokus gerückt. Bei einer Debatte über das Thema im Abgeordnetenhaus hatten sich am Nachmittag alle Fraktionen für eine Berliner Bewerbung um die Expo 2035 ausgesprochen.