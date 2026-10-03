Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sieht den Jahrestag der Deutschen Einheit als Freudentag. «36 Jahre Deutsche Einheit sind Anlass zur Freude und gleichzeitig unser Auftrag, den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken», erklärte der CDU-Politiker. «Berlin hat als ehemals geteilte Stadt und als deutsche Hauptstadt hier eine besondere Verantwortung», so Wegner. «Unsere Vielfalt in Deutschland ist unsere Kraft.»

1989 seien mutige Frauen und Männer in der DDR für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen und hätten das SED-Regime und die Mauer zu Fall gebracht. «Heute feiern wir die Deutsche Einheit und bedanken uns bei allen Menschen, die sich für Demokratie, Freiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.»





Wegner nimmt heute an den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Bremen teil, die unter dem Motto «Viele Stärken. Ein Land.» stehen. Berlin präsentiert sich dabei auf einer Ländermeile als Stadt der Innovationen. Besucherinnen und Besucher können beispielsweise mit dem Tacheles-Satelliten und einem fahrbaren Mondrover Weltraumforschung erleben. Ein weiteres Thema ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz.