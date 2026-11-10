Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich für mehr Schutz vor Übergriffen für Beschäftigte von kommunalen Unternehmen ausgesprochen. «Hört auf, Menschen anzugreifen, die für euch arbeiten», appellierte Wegner bei der Vorstellung der Kampagne «Mehr Respekt. Mehr Wert für Berlin».

Dabei räumte Wegner ein, dass es bei der zentralen Erfassung von Übergriffen weiterhin Lücken gebe. Das habe man leider noch nicht umgesetzt bekommen, sagte er. Eine solche Möglichkeit gebe es bislang nicht für alle Beschäftigten des Landes Berlin. Er habe dies bereits mehrfach angemahnt.





Wegner sprach sich zudem für härtere Strafen bei Gewalttaten aus. Auch Polizei und Justiz müssten gestärkt werden. «Wir brauchen vor allen Dingen einen gesellschaftspolitischen Dialog», betonte er. Gewalt gegen Beschäftigte dürfe nicht toleriert werden.

An der Kampagne beteiligen sich 14 kommunale Berliner Unternehmen. Mit großformatigen Plakaten wollen sie für mehr Respekt gegenüber ihren Beschäftigten werben.