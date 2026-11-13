Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner dringt auf eine rasche Senkung der Stromsteuer. Viele Menschen wüssten nicht mehr, wie sie steigende Kosten stemmen sollen, schrieb der CDU-Politiker auf X. «Deshalb brauchen wir jetzt spürbare Entlastungen.» Die Bundesregierung müsse ihr Versprechen jetzt einlösen, denn: «Bezahlbare Energie ist keine Nebensache.» Sie sei entscheidend für den Alltag der Menschen, für sichere Arbeitsplätze und für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland.





«Die Menschen und die Wirtschaft brauchen Entlastung – und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt», so Wegner. «Für viele Menschen ist längst die Grenze des finanziell Machbaren erreicht. Sie brauchen keine weiteren Ankündigungen, sondern Entlastungen, die tatsächlich ankommen.»

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte eine Stromsteuersenkung auch für Privathaushalte mehrfach versprochen, aber noch immer ist sie nicht beschlossen. Die schwarz-rote Koalition im Bund ringt noch um das von der Union geforderte Vorhaben. In der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses gab es erneut keine Lösung bei der Frage der Gegenfinanzierung. Die Union hofft, den Punkt noch im Koalitionsausschuss am Dienstag mit der SPD zu klären.