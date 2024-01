Berlin (dpa/bb) – Begleitet von lauten Protesten gegen den geplanten Zaun haben Berlins Regierender Bürgermeister und seine Senatskollegen unter Polizeischutz den Görlitzer Park in Kreuzberg besucht. Die Umzäunung solle nach der Vorstellung des Senats so schnell wie möglich gebaut werden, damit der Görlitzer Park künftig in der Nacht geschlossen werden kann. Etwa 200 Demonstranten versammelten sich am Dienstagnachmittag, um gegen die Pläne zu demonstrieren. Als Kai Wegner (CDU) am Park ankam, skandierten sie «Der Görli bleibt auf, der Görli bleibt auf».

Die Demonstranten drängten sich um die Senatoren und begleitenden Journalisten und mussten von der Polizei auf Abstand gehalten werden. Wegner gab sich anschließend recht gelassen und sagte, es seien nur 200 Demonstranten da gewesen, obwohl es vorab zahlreiche Aufrufe zum Protest gegeben hatte. Das zeige, dass die Mehrheit der Anwohner in Kreuzberg hier nicht vertreten gewesen sei.