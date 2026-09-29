Berlin (dpa/bb) – Im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke ändert sich die Verkehrsführung auf dem Autobahndreieck Funkturm im Berliner Westen. Bisher werden Autofahrer, die von der Avus kommend auf die A100 in nördliche Richtung weiterfahren wollen, über eine Rampe auf die Halenseestraße Ost geführt und von dort weiter auf den Messedamm. Am Spandauer Damm können sie dann auf die A100 fahren.

Ab Montagmorgen wird die Rampe in Richtung Halenseestraße Ost gesperrt, wie die Projektmanagementgesellschaft Deges mitteilte. Eine neue, einspurige Rampe führt die Autos dann zunächst südlich an der Avus-Raststätte vorbei auf die alte Jafféstraße. Auf dieser müssen die Fahrerinnen und Fahrer eine kleine Schleife fahren, um dann ebenfalls auf den Messedamm abbiegen zu können.





«Die Auffahrt vom Messedamm auf die A100 in Fahrtrichtung Hamburg erfolgt wie bisher über die Anschlussstelle Spandauer Damm», hieß es.

Neubau der Ringbahnbrücke schreitet voran

Die Einschränkungen rund um das Autobahndreieck sollen noch bis Sommer 2027 andauern. Dann plant die Deges die Fertigstellung der neuen Ringbahnbrücke, die die A115 und die A100 wieder nahtlos miteinander verbinden soll.

Die alte Brücke war im Frühjahr vergangenen Jahres aufgrund eines sich ausbreitenden Risses im Tragwerk kurzfristig gesperrt und abgerissen worden. Ebenso erging es der weiter nördlich gelegenen Westendbrücke. Auch diese wird derzeit neu gebaut und soll gleichzeitig mit der Ringbahnbrücke fertig werden.