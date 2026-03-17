Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung um 20 Euro sind zwei Menschen in Berlin-Kreuzberg mit einer Axt angegriffen worden. Ein 28-Jähriger am Montagnachmittag habe einer Frau auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Kottbusser Tor das Bargeld aus der Hand gerissen, teilte die Polizei mit. Danach schlug der Mann, der von einem 24-Jährigen begleitet wurde, demnach die 41-Jährige und ihren 38-jährigen Begleiter.

Eine Seite zieht Messer, andere zückt eine Axt

Letzterer habe in der Folge zunächst ein Messer gezückt und in Richtung des jüngeren der beiden Männer gestochen, hieß es von der Polizei. Als Reaktion zückten die beiden Angreifer dann eine Axt und schlugen damit in Richtung der Frau und des Mannes. Der 38-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht. Er wollte sich zunächst nicht behandeln lassen.





Die beiden Diebe wurden von der hinzugerufenen Polizei noch in der Nähe des Bahnhofs festgenommen. Die Axt fanden die Beamten später in einem Mülleimer. Das Geld wurde nicht gefunden.