Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Mild und wechselhaft startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zu Beginn ziehen demnach viele Wolken durch, zeitweise gibt es Regen oder Schauer bei Höchstwerten von 10 bis 12 Grad. In der Nacht zu Dienstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Vereinzelt gibt es kurze Gewitter mit Graupel. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 2 Grad.

Am Dienstag ist der Himmel meist bedeckt und von Südwesten setzt zeitweise länger anhaltender Regen ein. Am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt zu Gewittern kommen. Mit 5 bis 9 Grad wird es spürbar kühler. In der Nacht zu Mittwoch ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei 7 bis 3 Grad. Am Mittwoch überwiegen der Vorhersage nach die Wolken, es regnet schauerartig mit einzelnen kurzen Gewittern. Die Höchstwerte steigen auf 7 bis 12 Grad.



