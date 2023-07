Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Am Montag treten vereinzelt Sturmböen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach wechseln sich am Tag Quellwolken und Sonnenschein immer wieder ab. Vor allem in Nordbrandenburg treten einzelne Schauer auf. Dabei kommt es zu Windböen, im Norden Brandenburgs und im Berliner Raum werden vereinzelt stürmische Böen erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es gering bewölkt und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 13 Grad.

Am Dienstag wird es laut DWD heiter und wolkig, am Morgen sind zwischen der Prignitz und der Uckermark einzelne Schauer möglich. Ansonsten bleibt es den Tag über trocken. Erst gegen Abend treten im Westen Brandenburgs erneut Schauer auf. Vereinzelt kommt es zu Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. In der Nacht zum Mittwoch verdichtet sich die Wolkendecke zeitweise und es regnet gebietsweise. Es kühlt auf Werte zwischen 12 und 15 Grad ab.

Der Mittwoch zeigt sich zunächst stark bewölkt, zeitweise tritt schauerartiger Regen auf. Am Nachmittag lockert es dann ein wenig auf und der Regen klingt ab. Es werden Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad erwartet. In der Nacht lockert der Himmel weiter auf und es bleibt meist trocken – bei Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad.