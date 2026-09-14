Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit teils dichten Wolken sowie zeitweise mit Sonne und Regen.

Auch der heutige Tag ist demnach von Wolken geprägt. Der DWD prognostiziert teils starke Bewölkung, die im Verlauf des Tages auflockert. Es bleibt meist trocken, bei Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht ist der Himmel weiterhin leicht bewölkt, die Temperaturen sinken voraussichtlich auf Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad.





Am Dienstag zeigt sich dann vermehrt die Sonne: Der Wetterdienst erwartet einen Mix aus Sonne und Wolken, bei Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kommt es der Prognose zufolge zu teils schauerartig verstärktem Regen – auch ein geringes Gewitterrisiko besteht.

Am Mittwoch regnet es zunächst weiter: Der DWD erwartet gebietsweise Regen. Im Verlauf des Tages lockern die Wolken dann auf, vereinzelt sind bei geringem Gewitterrisiko weiterhin Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad.