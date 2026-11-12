Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Zum Wochenende bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen Mix aus Wolken und örtlichen Schauern, stellenweise soll es tagsüber aufklaren. Nachts kann es teilweise leichten Frost geben.

Der Donnerstag startet in Berlin und Brandenburg laut DWD neblig-trüb, im Süden kann es zunächst regnen. Ab dem Nachmittag soll es dann von Norden nach Süden hin großflächig auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht zum Freitag soll es sich vielerorts aufhellen, Regen wird demnach nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad.





Am Freitag ist es laut Prognose wechselnd bewölkt, örtlich sind Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. Bei mäßigem Westwind können laut DWD einzelne Windböen auftreten. Die Nacht zum Samstag soll überwiegend trocken werden bei Tiefstwerten zwischen 3 und 1 Grad.

Der Samstag wird laut den Wetterexperten ebenfalls wechselnd bewölkt, es soll aber trocken bleiben. Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Auch die Nacht zum Sonntag wird den Angaben zufolge überwiegend trocken, die Temperaturen sinken auf 1 bis minus 2 Grad.