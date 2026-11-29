Berlin/Hannover (dpa) – Personalwechsel an der Spitze der Berliner Generalstaatsanwaltschaft: Nach mehr als acht Jahren scheidet Chefanklägerin Margarete Koppers aus dem Amt. Am 1. Dezember tritt die Juristin Claudia Gorf ihre Nachfolge an. Die gebürtige Niedersächsin ist seit 2021 Bundesanwältin beim Bundesgerichtshof (BGH).

Gorf stammt aus Hannover und studierte auch dort. Die 54-Jährige verfüge «über herausragende Expertise insbesondere bei der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Staatsgefährdung», erklärte Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) bei der Bekanntgabe der Personalie im vergangenen Juni. Diese Erfahrungen würden für die Berliner Justiz von großem Wert sein.





Koppers als erste Frau an der Spitze der Behörde

Vorgängerin Koppers hatte unter dem Grünen-Justizsenator Dirk Behrendt als erste Frau die Leitung der Generalstaatsanwaltschaft übernommen. Die Juristin scheidet nach ihrem 65. Geburtstag im Sommer laut Justizverwaltung «regelgerecht» aus.

Bei der Generalstaatsanwalt sind nach früheren Angaben 135 Menschen tätig, darunter mehr als 30 Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsanwälte. Zudem ist die neue Chefin für mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Amts- und Staatsanwaltschaft verantwortlich. Auch diese beiden Behörden werden seit Anfang dieses Jahres mit Ingrid Jaeger und Nina Thom von Frauen geleitet.