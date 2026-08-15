Berlin (dpa) – Bei der Technoparade «Rave The Planet» in Berlin macht starke Hitze den Tausenden Teilnehmern zu schaffen. Rund 35 Grad im Schatten zeigen die Thermometer an, in der prallen Sonne auf der Straße des 17. Juni und am Großen Stern ist es viel heißer.

Die Polizei bietet nahe der Siegessäule einen Wasserwerfer auf: Er stößt das kühle Nass in regelmäßigen Abständen zu Erbauung der Raver aus. Auch einige Musik-Trucks, die zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule hin und her fahren, stoßen kühlenden Wassernebel aus. Wasserschläuche mit kleinen Öffnungen verschaffen den Menschen ebenfalls Abkühlung.





Die Dusche vom Wasserwerfer sei «mega», sagen Conny und Julia aus Köln. Ansonsten lautet das Motto bei vielen Ravern: Trinken, Trinken, Trinken – und zwar Wasser. Etliche haben auch Wasserspray im Gepäck und – wie die Kölner Partygäste – «unglaublichen Mengen Wasser» im Rucksack.