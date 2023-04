In neun Berliner Hallenbädern wird das Wasser wieder wärmer. Der Berliner Senat hat entschieden, die Wassertemperaturen in den Bädern ab Mitte April nicht länger zu beschränken. Deshalb passen die Bäder-Betriebe ihren Betriebsmodus an.

Mit der Entscheidung des Berliner Senats, die Wassertemperaturen in den Bädern ab Mitte April nicht länger zu beschränken, können die Berliner Bäder-Betriebe ihren Betriebsmodus an-passen: So wird in den drei freizeitorientierten Bädern die Badetemperatur um zwei Grad auf 28 Grad erhöht. Damit können sämtliche Spaßbereiche wieder öffnen. Zusätzlich gehen vier große Saunaanlagen in Betrieb.

Bäder-Betriebe sparen weiter Energie

„Energiesparen bleibt für alle wichtig, auch für die Berliner Bäder-Betriebe“, so das Unternehmen. Die Wassertemperatur in den Sport- und Schwimmerbecken wird demnach weiterhin 26 Grad Celsius betragen. Ausnahmen gelten für eine Reihe von Nichtschwimmerbecken: Wo getrennte Wasserkreisläufe das zulassen, wird die Temperatur auf 28 Grad angehoben.

Diese Bäder haben ihre Spaßbereiche komplett geöffnet:

– Wellenbad am Spreewaldplatz

– Stadtbad Schöneberg

– Stadtbad Lankwitz

Hier ist das Wasser wieder 28 Grad warm:

– Wellenbad am Spreewaldplatz (mit Ausnahme des Sportbeckens)

– Stadtbad Schöneberg

– Stadtbad Lankwitz

– Kombibad Seestraße (Nichtschwimmerbecken)

– Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße (Nichtschwimmerbecken)

– Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park (Nichtschwimmerbecken)

– Schwimmhalle Buch (Nichtschwimmerbecken)

– Schwimmhalle Fischerinsel (Nichtschwimmerbecken)

– Stadtbad Neukölln, Kleine Halle (nur in Verbindung mit Kursen)

In den Therapiebecken der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) und im Kombibad Seestraße ist das Wasser mindestens 30 Grad warm.

In diesen Bädern öffnen die Saunen wieder:

– Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park (voraussichtlich ab 20. April)

– Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz (voraussichtlich ab 17. April)

– Stadtbad Neukölln (voraussichtlich ab 17. April)

– Stadtbad Wilmersdorf I (voraussichtlich ab 24. April)

Die Änderungen treten, wenn nicht anders gekennzeichnet, ab 16. April 2023 in Kraft.

Text: red