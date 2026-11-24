Berlin (dpa) – Welche Rolle Vanessa Emde künftig in der Berliner Linke und in der Landespolitik spielen wird, ist noch offen. Ihre politische Karriere als Abgeordnete ist jedenfalls nicht zwangsläufig zu Ende. Die Linke hat sie aus der Fraktion ausgeschlossen, Emde bleibt aber weiter im Landesparlament und ebenso Parteimitglied. Auf ihr bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gewonnenes Mandat zu verzichten, hat sie ausdrücklich abgelehnt.

Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete 8.161 Euro pro Monat. Emde hat zum Beispiel die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen.





Dabei könnte sie die Politik der Linke kritisieren – nicht nur bei Themen mit Nahostbezug. Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Fraktionsausschluss vorgehen und sich an den Landesverfassungsgerichtshof wenden wird.

Fraktionslose Abgeordnete sind nicht selten

Fraktionslose Abgeordnete sind keine Seltenheit. In der vergangenen Wahlperiode gab es im Berliner Landesparlament gleich zwei: Antonin Brousek trat aus der AfD aus und gehörte danach nicht mehr zur Fraktion. Alexander King verließ die Linke und wurde Mitglied im BSW, ohne zu einer Fraktion zu gehören. In der Wahlperiode davor gab es sogar vier Fraktionslose.