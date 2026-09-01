Turnow-Preilack (dpa) – An einem Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind nach dpa-Informationen Sprengvorrichtungen gefunden worden. Das Landeskriminalamt Brandenburg hat die Ermittlungen übernommen. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

Es handelt sich laut Polizei um den Fund sogenannter unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen.

Am Morgen gegen 8.00 Uhr wurde demnach eine mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt.

Entschärfer sind vor Ort und Spuren werden gesichert.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz spricht von einer «kurzzeitigen Leitungsunterbrechung». Die allgemeine Stromversorgung sei derzeit nicht beeinträchtigt.

Nach Angaben des Energieunternehmens Leag kam es zu einem technischen Ausfall von Block B im Kraftwerk Jänschwalde. Ein Zusammenhang werde geprüft.

Es gibt laut Polizei keine Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Was wir nicht wissen