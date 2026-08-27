Gosen-Neu Zittau (dpa) – Die Polizei ist im Großeinsatz in Ostbrandenburg in der Nähe von Berlin. An einer Schule gibt es zwei Tote.

Was wir wissen

An der Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg sind eine Frau und ein Mann getötet worden.

Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er soll sich um einen 19-Jährigen handeln.

Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers am Rand des Ortes, umgeben von Wald und Seen.

Der Zeitpunkt der Tat war am frühen Nachmittag. Die Polizei sei gegen 13:45 Uhr verständigt worden.

Notfallseelsorger sind vor Ort und betreuen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Angehörige.

Was wir nicht wissen