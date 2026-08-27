Nach einer Gewalttat in einer Schule in Brandenburg gibt es zwei Todesopfer.
Nach einer Gewalttat in einer Schule in Brandenburg gibt es zwei Todesopfer. Foto: Manuel Genolet/dpa

Gosen-Neu Zittau (dpa) – Die Polizei ist im Großeinsatz in Ostbrandenburg in der Nähe von Berlin. An einer Schule gibt es zwei Tote. 

Was wir wissen

  • An der Schule in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg sind eine Frau und ein Mann getötet worden.
  • Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Er soll sich um einen 19-Jährigen handeln.
  • Die Tat ereignete sich auf einem Schulcampus eines privaten Trägers am Rand des Ortes, umgeben von Wald und Seen.
  • Der Zeitpunkt der Tat war am frühen Nachmittag. Die Polizei sei gegen 13:45 Uhr verständigt worden.
  • Notfallseelsorger sind vor Ort und betreuen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Angehörige.

Was wir nicht wissen

  • Unklar ist, wie genau die Gewalttat auf dem Schulcampus ablief und welche Tatwaffe verwendet wurde.
  • Bei der Getöteten soll es sich um die Ex-Freundin des Verdächtigen handeln – das bestätigte die Polizei bisher nicht.
  • Das Motiv der Tat ist nicht geklärt.
  • Unklar ist auch, ob weitere Menschen bei der Tat verletzt wurden.
  • Ein Polizeisprecher sagte auf die Frage, ob er von einem Amoklauf sprechen würde: «Da wäre ich jetzt noch zurückhaltend.»